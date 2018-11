POL-E: Essen: Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe bleibt erfolglos - Zwei Festnahmen

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen: In einem Kiosk auf der Gladbecker Straße kam es am Freitagabend, gegen 22.12 Uhr, zu einem versuchten schweren Raub. Eine Kioskmitarbeiterin (41) stand hinter dem Kassenbereich, als plötzlich ein Tatverdächtiger den Kiosk mit einer Pistole in der Hand betrat und Bargeld forderte. Die Mitarbeiterin weigerte sich, dem mutmaßlichen Räuber Geld aus der Kasse zu geben. Fast zeitgleich kam ein weiterer Zeuge (45) in den Verkaufsraum, sodass der Täter ohne Beute flüchtete. Die Zeugen informierten die Polizei und gaben eine gute Personenbeschreibung des Mannes ab. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der Tatverdächtigen (16) antreffen. Dieser war vermutlich der Komplize des Haupttäters, der außerhalb "Schmiere" stand. Die Polizei ermittelte den Namen und die Adresse des Räubers. In seiner Wohnung konnte der ebenfalls 16- jährige Tatverdächtige angetroffen werden. Außerdem fand die Polizei bei einer Durchsuchung eine Gaspistole. Diese wurde sichergestellt. Beide Tatverdächtigen nahm die Polizei vorläufig fest. Sie verbrachten eine Nacht im Essener Polizeigewahrsam. Der 16- Jährige Mittäter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Haupttäter wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /JH

