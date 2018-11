POL-E: Unrechtmäßig Geld aus Automaten genommen - Rücknahme Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E-Innenstadt: Ein 32-jähriger Essener erschien auf der Polizeiwache Steele und zeigte den Diebstahl von Bargeld an. Am Montag, 30. Juli gegen 17:30 Uhr befand sich der Essener auf dem Willy-Brand-Platz und beabsichtige an einem Bankautomaten Geld abzuheben. Aufgrund eines möglichen technischen Defekts war die Bargeldabholung nicht möglich. Später entdeckte er auf seinem Kontoauszug, dass die gewünschte Bargeldsumme doch von dem Automaten ausgegeben wurde. Wir berichteten. Nachfolgend nahm vermutlich ein Mann das Bargeld aus dem Automaten. Die Identität dieses Mannes ist geklärt. Die Polizei nimmt daher die Fotofahndung zurück. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell