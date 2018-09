POL-E: Essen: Polizeibeamtin bei Einsatz schwer verletzt - Kontrolle einer Shisha-Bar eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45127 E-Stadtmitte: Am Freitagabend (7. September 2018), gegen 23.50 Uhr eskalierte eine Kontrolle der "Buddy-Bar" am Kopstadtplatz (wir berichteten). Nach Beleidigungen der Polizeibeamten und mehrfacher Aufforderung, diese zu unterlassen, sollten die Personalien des Täters festgestellt werden. Die Situation eskalierte, die Beamten wurden sofort von mehreren libanesisch-stämmigen Personen angegriffen, geschlagen, getreten und gewürgt. Nur mit Unterstützung beherzter Bürger konnte schließlich ein 17-Jähriger festgenommen werden. Die Fahndung nach den flüchtigen Mittätern verlief in der Nacht ergebnislos. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, die das Geschehen an der Shisha-Bar beobachtet haben und teils mit ihren Handys filmten. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden und ihre Handyfilme zur Auswertung zur Verfügung zu stellen. uf

