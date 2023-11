POL-AC: Einbrecher gestellt

Polizei Aachen

Einbrecher gestellt

Altbekannt ist nicht altbewährt... so kann man einen Einbruchsversuch vom Freitag (03.11.2023) letztendlich resümieren. Ein Zeuge rief die Polizei gegen 15:00 Uhr in die Hein-Janssen-Straße. Dort versuchte ein Mann offenkundig, in ein leerstehendes Geschäft einzubrechen. Da er sich dabei recht ungeschickt anstellte, ließ er letztlich von seinem Vorhaben ab und fuhr auf einem Rad davon.

Allerdings kam er nicht weit: bereits auf Jülicher Straße nahmen ihn die hinzugerufen Ordnungshüter in Empfang. Der den Beamten altbekannte, wenngleich als Einbrecher untalentierte, 36jährige Herr, gab eine unterhaltsame aber auch gleichermaßen unglaubwürdige Erklärung für sein Tun ab. Gleiches galt auch für die Herkunft seines mitgeführten Fahrrads. Aus diesem Grunde wurde der Drahtesel in polizeiliche Verwahrung genommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (And.)

