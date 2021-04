Polizei Aachen

POL-AC: Roller geklaut

Herzogenrath (ots)

Drei Jungs - im Alter zwischen 13 und 15 Jahren - haben gestern Nachmittag in der Straße In der Windkunst einen Roller geklaut und sich mit diesem (schiebenderweise) aus dem Staub gemacht. Ein Anwohner hatte die Drei kurz zuvor bemerkt, als sie die Straße auf und ab liefen und sich dabei nervös umschauten. Kurz nach dem ungewollten Besitzerwechsel gelang es dem Zeugen, den rechtmäßigen Eigentümer in der Nachbarschaft ausfindig zu machen. Anschließend setzte er sich auf sein Rad, um selbst in der Gegend nach dem Trio Ausschau zu halten. In der Grachtstraße hatte er den 15-Jährigen mitsamt dem Roller schließlich eingeholt. Die Streifenbesatzung staunte nicht schlecht, ob des jungen Alters der Tatverdächtigen. Der Roller wurde wieder beim Besitzer, der 15-Jährige bei seinen Eltern abgeliefert. Um eine Anzeige kommen die Jungs allerdings nicht herum. (am)

