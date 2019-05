Polizei Aachen

POL-AC: POL-AC: Polizeieinsatz zum Schutz der kirchlichen Veranstaltung zur Entweihung der Kirche in Manheim-Alt verlief erfolgreich

Aachen/Manheim/Kerpen (ots)

Die Polizei war heute in Manheim-Alt im Einsatz, um die Durchführung der kirchlichen Veranstaltung zur Entweihung der Kirche St. Albanus und Leonhardus zu gewährleisten und angemeldete Demonstrationen in diesem Zusammenhang zu schützen. Im Vorfeld wurden zwei Versammlungen im Bereich der Kirche angemeldet und unter der Erteilung von Auflagen bestätigt. Zum einen wurde durch eine Privatperson eine Mahnwache mit circa 100 Personen vor der Kirche von 15-20 Uhr angemmeldet. Zum anderen wurde bestätigt ein Aufzug vom Bahnhof Buir zum Manheimer Marktplatz mit etwa 200 Personen von 14 bis 17 Uhr, angemeldet durch einen Vertreter der Initiative "Fridays for future". Der zweiten Versammlung schlossen sich augenscheinlich auch Personen aus der Waldbesetzerszene im Hambacher Forst an. Kurz vor Beginn der kirchlichen Messe fanden sich ca. 200 Personen vor dem Zugangsbereich zur Kirche ein. Bis auf 50 Personen verließen diese den Bereich jedoch nach Ansprache der Polizei. Erst nach mehrmaliger Aufforderung über Megaphon und Androhung polizeilicher Zwangsmaßnahmen folgten auch die 50 Personen dem Platzverweis und gingen in den ihnen zugewiesenen Bereich. Die kirchliche Zeremonie mit Messe und anschließender Prozession konnte wie geplant stattfinden. Während der Zeremonie wurde zeitweise lautstarker Protest geübt. Gegen 19.40 Uhr waren die Veranstaltung und die Versammlungen beendet.

