Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Alsdorf (ots)

Letzten Samstag (30.03.2019) gegen 22:20 Uhr beobachtete ein zur Zeit noch unbekanntes Zeugenpärchen einen Verkehrsunfall mit Flucht in der Straße "Kirchgässchen" in Hoengen. Ein schwarzer Pkw der Marke Ford, mit Dürener Kennzeichen, hatte während der Vorbeifahrt zwei am Straßenrand geparkte Autos touchiert. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, hatte der unbekannte Fahrer anschließend seine Fahrt in Richtung Alsdorf fortgesetzt.

Für ihre weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun die unbekannten Zeugen; hierbei soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren diese zu Fuß unterwegs und hatten eine Geschädigte angesprochen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren sie jedoch nicht mehr vor Ort. Beide Zeugen werden gebeten, sich zu Bürodienstzeiten bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 42101 zu melden. (pw)

