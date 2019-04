Polizei Aachen

POL-AC: Joggerinnen belästigt

Aachen (ots)

Vergangenen Freitag (29.03.2019) kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Vennbahnweg zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer Joggerin. Kurz vor der Unterführung am Berliner Ring fasste ein bislang unbekannter Mann die Frau von hinten an die Schulter und berührte sie anschließend unsittlich. Ihr gelang es den Täter von sich wegzustoßen; er konnte in Richtung Eisenbahnweg entkommen. Zeugen beschreiben den Mann als ca. 1,60 - 1,65 m groß, etwa 30 Jahre alt, kurzer Vollbart, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem grauen Pullover mit schwarzen Ärmeln.

Am 24.03.2019 kam es gegen 15.30 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall auf dem Vennbahnweg. Auch in diesem Fall wurde eine Joggerin im Vorbeilaufen unsittlich von einem unbekannten Täter berührt. Zeugen beschrieben den Mann als ca. 1,65 m groß, etwa 25 Jahre alt, kurzer Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, Bluejeans und weißen Turnschuhen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell