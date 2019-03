Polizei Aachen

POL-AC: Sturmtief "Franz" weht auch polizeilichen Kontrolleinsatz von den Straßen

Aachen (ots)

Am gestrigen Nachmittag führte die Polizei mit insgesamt 50 Beamten im Stadtgebiet Schwerpunktkontrollen durch. Auch mit Rückblick auf die zum Jahreswechsel stattgefundenen schweren Verkehrsunfälle und um sichtbar polizeilich Präsenz zu zeigen, wurden unter anderem Schwerpunkte im Bereich Verkehr in der Eupener Straße, Krefelder Straße und Trierer Straße gelegt. Das Ergebnis der dort angesetzten Geschwindigkeitskontrollen waren genau 100 Verwarngelder sowie drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Zwar konnten aufgrund der Wetterlage innerhalb der Stadt keine Standkontrollen erfolgen, nichtsdestotrotz ergaben auch hier die polizeilichen Überprüfungen eine breite Palette von verkehrsrechtlichen Ahndungen.

Der zunächst bis in die späten Abendstunden vorgeplante Einsatz musste jedoch aufgrund eines stetig verringertem Kräfteansatzes um 20:00 Uhr vorzeitig beendet werden. Die beteiligten Kräfte der Einsatzhundertschaft verlegten zur unterstützenden Lagebewältigung in die Eifel, andere Beamte wurden für die Zusammenarbeit in Krisenstäben abberufen.

Auch in Zukunft wird die Polizei Aachen solche Kontrolleinsätze durchführen, um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. (SSo)

