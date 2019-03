Polizei Aachen

POL-AC: Ampelausfälle in der Region; Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Städteregion Aachen (ots)

Derzeit kommt es in mehreren Kommunen der Region, so in Aachen, Als-dorf, Simmerath, Herzogenrath und Eschweiler, vermehrt zu Ampelausfällen. Warum dies so ist, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise! (pk)

