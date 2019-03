Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrerin landet mit ihrem Auto im Graben

Aachen (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Kettenis (Belgien) hat gestern Mittag auf der Eupener Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Gewalt über ihr Auto verloren und ist in einem Graben gelandet. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Eiro.

Die 56-Jährige gab an, wohl einen Moment unaufmerksam gewesen zu sein. Sie sei dann auf den Grünstreifen geraten. Der Bremsversuch kam zu spät. So rutschte sie in den zwei Meter tiefen Graben. Ein Bild von der Unfallstelle ist beigefügt und kann rechtefrei heruntergeladen werden. (pk)

