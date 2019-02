Polizei Aachen

POL-AC: Handy geraubt

Stolberg (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche ist gestern Abend, kurz vor Mitternacht, am Mühlener Bahnhof Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Ein unbekannter Mann hatte sie an der Bushaltestelle angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Als sie hierzu ihr Handy in die Hand nahm, schnappte sich der Mann das Telefon und flüchtete in Richtung Mühlener Ring.

Anwohner, die die Hilferufe der 17-Jährigen hörten, waren zu ihr geeilt und verfolgten den Räuber zu Fuß und später mit ihrem Auto. Sie verloren ihn aber aus den Augen. Auch eine Fahndung der Polizei nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Die 17-Jährige blieb unverletzt. (pk)

