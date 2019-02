Polizei Aachen

POL-AC: Wieder Brände in Alsdorf gelegt

Alsdorf (ots)

In der Husemannstraße und im Grenzweg haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht Altkleidercontainer angezündet. Am Denkmalplatz wurde ein zur Abfuhr bereitgestellter Altpapierhaufen angezündet.

In allen Fällen hat die Feuerwehr die Brände schnell löschen können. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden ist eher gering.

Die Tatzeit war heute Morgen zwischen 3.30 Uhr und 3.40 Uhr. Eine Prüfung, ob die Brände im Zusammenhang mit den vorangegangenen Brandstiftungen vor allem im Bereich Kellersberg stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen haben bei dem Feuer am Denkmalplatz ein Pärchen erkannt. Die Frau soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, recht korpulent. Sie hatte rote Haare und trug dunkle Klei-dung. Der Mann wird auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt, etwa 180 cm groß, schlank. Bekleidet mit einer schwarzen Kappe und dunkler Kleidung. Zur Tatzeit hatte er eine Brille auf. Hinweise bitte an die Kripo unter 0241 - 9577 31101 oder unter 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (pk)

