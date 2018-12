POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Pkw fährt 13- Jährigen an - unbekannter Fahrer flüchtet

Stolberg (ots) - Letzten Freitag (07.12.2018) gegen 16.10 Uhr überquerte ein 13- jähriger Junge die Fahrbahn der Römerstraße in Richtung der St. Laurentius Kirche in Gressenich; hierzu nutzte er die dortige Querungshilfe für Fußgänger. Kurz bevor er die Straßenmitte erreicht hatte, erfasste ein von links aus Richtung "Am Pannes" kommender Pkw den Junge. Der 13- Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Pkw- Fahrer stoppte und sprach den Jungen an. Nach einem kurzen Gespräch setzte er jedoch seine Fahrt fort, ohne die Polizei, einen Krankenwagen oder andere verständigt zu haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 25 und 35 Jahren handeln. Er ist ca. 1,80 m groß und von normaler Statur, hat kurze schwarze Haare, einen kurzen Vollbart und trägt eine Brille. Unterwegs war er mit einem dunklen Pkw.

Das Verkehrskommissariat für Unfallflucht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 42101 zu melden. (pw)

