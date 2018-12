POL-AC: Zigarettenautomat gesprengt

Eschweiler (ots) - Unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag (07.12.2018) einen Zigarettenautomat Am Schlemmerich gesprengt. Zeugen konnten sich in ihrer Befragung an einen lauten Knall zwischen 22 und 23 Uhr erinnern, hatten diesen jedoch nicht sofort in einen Zusammenhang mit der Tat gebracht. Den aufgesprengten Automaten hatte ein Zeuge erst am folgenden Morgen vorgefunden und daraufhin die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter Bargeld und Zigaretten erbeuten. Die Kripo ermittelt nun wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall.

Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

