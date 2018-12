POL-AC: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Stolberg (ots) - Auf der Europastraße kam es am gestrigen Abend (09.12.2018, 21.16 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Fahrerin und ein 43-jähriger Fahrer aus Stolberg nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurden. Die Frau war auf der Europastraße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. Der 43-Jährige wollte aus Auf der Mühle in die Europastraße einbiegen und war nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass die von links kommende Frau in die Straße Auf der Mühle einbiegen wolle. Tatsächlich fuhr sie jedoch weiter geradeaus auf der Europastraße und es kam zum Unfall im Einmündungsbereich. Der Wagen des Mannes wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Graben geschleudert. Beide Unfallbeteiligte mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die stark beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

