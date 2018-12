POL-AC: Radfahrer mit 3,4 Promille unterwegs

Stolberg (ots) - Einen sogenannten "Selbststeller" hatte die Polizei in Stolberg gestern in ihrer Wache. Ein Mann, der sich aufgrund einer gerichtlichen Auflage einmal in der Woche bei der Polizei melden muss, erschien pflichtgemäß am Abend und zeigte sich den Beamten.

Allerdings in einem zwar nicht Besorgnis erregenden aber dennoch recht angeschlagenen Zustand. Er konnte laut Protokoll dem Gesprächsverlauf folgen, die eigene Sprachausführung fiel ihm jedoch sichtlich schwer. Auf die Frage, ob die Ursache in einem leicht überhöhten Alkoholkonsum liege, antwortete er, dass er mehrere Bier und Magenbitter getrunken habe. Das Fahrradfahren habe aber sehr gut geklappt.

Die Beamten wurden berufsbedingt hellhörig und ließen den Mann einen Alkoholtest durchführen. Der zeigte satte 3,4 Promille. Das weitere Fahrradfahren wurde ihm daraufhin verboten. Das war sowieso nicht mehr möglich. Das Fahrrad, das er auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt hatte - unverschlossen - hatte man ihm frisch geklaut.

Die Fahrt ging eh jetzt mit dem Streifenwagen in ein Krankenhaus. Dort wurde dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Danach ging´s nach Hause. Ausschlafen. (pk)

