POL-AC: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Aachen (ots) - Gestern Abend (28.11.2018, 19.07 Uhr) ist eine 28-jährige Radfahrerin bei einem Unfall nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Die Frau befuhr die Robert-Schuman-Straße bergab in Richtung Kapellenstraße. Ein 23-jähriger Autofahrer übersah die von rechts kommende Radfahrerin, als er die Kreuzung von der Heißbergstraße aus in Richtung Kalverbenden überqueren wollte. Die Frau prallte gegen den Kotflügel des Wagens und kam zu Fall. Sie musste vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

