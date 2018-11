POL-AC: Hochwertige Handys gestohlen: Vier Jugendliche im Zug festgenommen

Aachen (ots) - Vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben gestern Nachmittag (28.11.2018, 13.20 Uhr) vier hochwertige Handys aus einem Geschäft in der Theaterstraße gestohlen. Kurz nachdem sie das Ladenlokal betreten hatten schlug die Alarmanlage eines Ausstellers im Eingangsbereich an. Zeugen berichteten später gegenüber der Polizei, dass die Tatausführung nicht länger als zehn Sekunden gedauert haben soll. Die Tatverdächtigen flüchteten mitsamt der Beute Richtung Hauptbahnhof und stiegen dort in einen Regionalzug nach Duisburg. Ein Mitarbeiter des Ladens konnte die Männer bis dorthin verfolgen und die Polizei verständigen. Die Beamten stoppten den Zug am Bahnhof West und stellten die Tatverdächtigen auf ihren Sitzplätzen. Die zuvor entwendeten Geräte wurden bei ihnen gefunden. Die Aachener Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme der vier Männer aus Dortmund an. Gegen alle wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (am)

