POL-AC: Im Wohnhaus Kriegsmunition gefunden

Alsdorf (ots) - Die Polizei hat am Dienstag in einem Haus im Alsdorfer Stadtteil Zopp Kriegsmunition aus dem zweiten Weltkrieg sichergestellt.

Nach Angaben des verständigten Kampfmittelräumdienstes handelt es sich überwiegend um unbrauchbare Sprengmittel. Wenige Teile, bei denen eine Gefahr nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, machte der Kampfmittelräumdienst auf einem Feld an der Ottenfelder Allee unschädlich.

Ein Betreuer des Hausbesitzers hatte die Polizei am Morgen alarmiert. Er war in dem Haus zufällig auf die Munition gestoßen. Der Hausbesitzer selber sagte gegenüber der Polizei, die Munition, die er in zwei Waschkörben gesammelt und aufbewahrt hatte, habe er im Hürtgenwald gefunden. Er wollte die Sachen nur sammeln und nichts damit anstellen, so der Mann gegenüber der Polizei.

Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. In dem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, Kriegsmunition zu sammeln, geschweige diese selbstständig aufzubewahren. Noch immer kann von solcher Munition eine erhebliche Gefahr ausgehen. (pk)

