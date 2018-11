POL-AC: Nach Verkehrsunfall verletzte Person flüchtig

Herzogenrath (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Herzogenrath-Merkstein ist ein am Unfall beteiligter Fahrradfahrer flüchtig. Der Fahrradfahrer hat eine blutende Kopfverletzung. Bis in den späten Abend suchten ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und eine Suchhundstaffel der Johanniter vergeblich nach ihm.

Gegen 19.20 Uhr hatte der Fahrradfahrer gestern Abend plötzlich den Radweg auf der Geilenkirche-ner verlassen und überquerte die Straße, ohne auf den Autoverkehr zu achten. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der 58-jährige Autofahrer aus Übach-Palenberg hatte noch vergeblich mit einer Vollbremsung versucht, den Unfall zu vermeiden.

Als der Autofahrer sich um den am Kopf blutenden Radfahrer kümmern wollte, sagte dieser: Bloß keine Polizei, einen Rettungswagen brauche ich nicht!" Er flüchtete zu Fuß über das angrenzende Feld in Richtung Alsdorf. Bis in den späten Abend wurde nach dem flüchtigen Mann gesucht.

Während der Unfallaufnahme und der Suche nach dem Mann war die Geilenkirchener Straße nahe dem Ortsausgang Merkstein komplett gesperrt. Die Polizei sicherte am Unfallort Blutspuren des Verletzten. Das Fahrrad wurde ebenfalls sichergestellt.

Der verletzte Fahrradfahrer soll etwa 45 Jahre alt sein. Er hatte braune Haare und einen Dreitagebart. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Camouflageparka. Über die Gründe, warum der Mann flüchtete, gibt es keinerlei Erkenntnisse.

Hinweise bitte an die Polizei in Aachen unter 0241 - 9577 42101 oder 0241 - 9577 -0 (außerhalb der Bürozeiten).

Ein Bild des am Unfallort zurückgelassenen Fahrrades ist beigefügt und kann rechtefrei heruntergeladen werden. (pk)

