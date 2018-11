POL-AC: Exhibitionist kam in die Psychiatrie

Aachen (ots) - Die Polizei hat am späten Donnerstagnachmittag in Laurensberg einen Exhibitionisten festgenommen, der an mehreren Haustüren mit herunter gelassenen Hosen geschellt hatte.

Der 61-jährige Festgenommene gab an, er leide unter Schizophrenie. Er begab sich freiwillig, aber in Polizeibegleitung, in psychiatrische Behandlung.

Bereits in der vorigen Woche habe er in gleicher Aufmachung an den Haustüren geschellt, so die Betroffenen. (pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell