POL-AC: Autos mit Pflastersteinen zertrümmert; Kripo sucht Zeugen

Baesweiler (ots) - Die Kripo in Alsdorf sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Baesweiler insgesamt acht Autos schwer beschädigt haben.

Die Täter hatten mit Pflastersteinen an den geparkten Autos überwiegend die Heckscheiben und die Seitenscheiben eingeschlagen. Durch die brachiale Gewalt entstanden auch zum Teil erhebliche Karosserieschäden.

Die Tatorte waren auf dem Adenauerring, in der Goethestraße, in der Kapellenstraße und auf der Aachener Straße. Die Tatzeit muss am Mittwoch, nach Mitternacht, gewesen sein. Einige Zeugen hörten zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr Geräusche und quietschende Reifen, dachten sich aber nichts dabei.

Hinweise nimmt die Kripo in Alsdorf unter 02404 - 9577 33401 oder unter 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden) entgegen. (pk)

