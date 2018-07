POL-AC: Verletzte durch Glasscherben im Sandkasten

Simmerath (ots) - Im Sandkasten des Spielplatzes an der Fuggerstraße in Simmerath wurden Glasscherben ausgelegt. Eine Person verletzte sich leicht am Fuß. Die Zeugen sammelten die Scherben ein um weitere Verletzungen zu verhindern. Weitere Vorfälle sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Berufsfeuerwehr und der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamt Simmerath sind im Einsatz. Der Kriminalwache ermittelt.

