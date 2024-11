Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche im Kanzlerfeld

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Julius-Leber-Straße

28. - 30.10.2024

Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt

Zum Ende des Monats Oktober wurden der Polizei Einbrüche in Häuser des Stadtteils Kanzlerfeld gemeldet. Diese wurden jeweils durch Nachbarn gemeldet, die sich in Abwesenheit der Bewohner um die betroffenen Häuser kümmerten.

Eingebrochen wurde in der Zeit vom 28. - 30. Oktober in zwei Häuser in der Julius-Leber-Straße. Bislang unbekannte Täter gelangten hier durch Gewalteinwirkung auf rückwärtige Fenster oder Terrassentüren in die Objekte, wo dann jeweils diverse Räume durchwühlt wurden, um gegebenenfalls Wertgegenstände aufzufinden. Ob die Täter dabei erfolgreich waren, kann aktuell noch nicht abschließend gesagt werden.

Mit Beginn des Herbstes startet ebenfalls die "Dunkle Jahreszeit". Erfahrungsgemäß erhöht sich hier die Zahl der Einbruchstaten. Die polizeiliche Beratungsstelle der Kriminalprävention bietet umfangreiche Informationen an, wie man Häuser und Wohnungen gegen Einbrüche schützen kann. Kontaktieren Sie unsere Beratungsstelle gerne unter folgender Mailadresse oder achten Sie auf Angebote öffentlicher Veranstaltungen zu diesem Thema.

bfk@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell