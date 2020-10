Polizei Braunschweig

POL-BS: Täter nutzten einen günstigen Moment und entwendeten das Portemonnaie aus der abgelegten Handtasche

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Querum 19.10.2020, 10.45 Uhr

Nachdem Unbekannte das Portemonnaie der älteren Dame entwendet hatten, hoben sie mit der darin befindlichen EC-Karte Bargeld ab. Die Polizei ermittelt in zwei Strafverfahren.

Als eine 82-jährige Frau am Montagvormittag beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt war, legte sie ihre Handtasche vor sich im Einkaufswagen ab und betrachtete die Auslagen. Sie legte ein Spielzeug in den Wagen und stellte verwundert fest, dass ihre Handtasche geöffnet war. Als sie in ihre Tasche schaute, fehlte ihr Portemonnaie samt Ihrer EC-Karte, Bargeld sowie persönlichen Dokumenten.

Daraufhin ging die Seniorin zu ihrer Bankfiliale, wo ihr jedoch mitgeteilt werden musste, dass soeben ein vierstelliger Bargeldbetrag von ihrem Konto abgehoben wurde.

Ihre PIN habe sie nirgends hinterlegt, da sie diese auswendig wisse.

Beim Einkaufen waren der älteren Dame drei südländische Frauen mit schulterlangen schwarzen Haaren und dunklen Mänteln aufgefallen. Sie waren etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwei von ihnen waren schlank und eine etwas kräftiger. Ob diese Frauen mit dem Diebstahl ihres Portemonnaies etwas zu tun haben, konnte die Geschädigte jedoch nicht mit Gewissheit sagen.

Die Polizei ermitteln in den Strafverfahren wegen Taschendiebstahls und Betrugs.

