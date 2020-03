Polizei Braunschweig

POL-BS: Wichtige Hinweise der Polizei im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Braunschweig (ots)

Für die Polizeidirektion Braunschweig steht die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Region an erster Stelle. Die Polizei wird auch in dieser besonderen Situation rund um die Uhr als verlässlicher Ansprechpartner erreichbar sein.

In dringenden Fällen erreichen Sie uns über die Notrufnummer 110, für alle anderen Anliegen kontaktieren Sie Ihre Dienststelle bitte über die Amtsnummer.

Die Vermeidung unnötiger Übertragungswege der Infektion hat auch im persönlichen Umgang z.B. in einer Polizeiwache höchste Priorität. Vor diesem Hintergrund möchten wir auch auf die Option der Anzeigenerstattung im Internet per Online-Wache hinweisen, die in nicht akuten Fällen genutzt werden kann. Informationen dazu finden Sie auf https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PD Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-1004, 1042 und 1043

E-Mail: pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell