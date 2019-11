Polizei Braunschweig

POL-BS: Weitere BMW Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen

Braunschweig (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in den Ortsteilen Lamme und in der Weststadt insgesamt 4 weitere PKW der Marke BMW aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen in den Strassen Kuhtrift, Neue Klosterwiese, Glinder Str. und in der Illerstr. Auch hier wurden die Lenkräder mitsamt dem Fahrerairbag ausgebaut, in einem Fall die fest eingebaute Navigationseinheit.

Auch in diesen Fällen bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe und sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0531 476-2516.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell