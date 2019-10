Polizei Braunschweig

POL-BS: Pkw-Dieb unterwegs

Braunschweig (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde vom Gelände eines Autohauses in Rüningen, Westerbergstraße, ein schwarzer Audi A4 Quattro, entwendet. Der Täter entfernte sich mit dem Wagen in unbekannte Richtung. Mögliche tatrelevanten Beobachtungen, die sich auf das Gelände des Autohauses beziehen, bittet die Polizei unter der Tel.Nr. 0531-476-2517 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell