Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall am Raffturm - Zeuge in einem silbernen VW Golf gesucht

Braunschweig (ots)

26.05.2019, 17.32 Uhr Braunschweig, B1 in Höhe Raffturm

Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Braunschweig den Fahrer eines silbernen VW Golf.

Ein 37-jähriger Mann wollte am späten Sonntagnachmittag von der Neudammstraße aus Lamme kommend nach links auf die B1 in Richtung Lehndorf abbiegen. Zu dieser Zeit befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Wagen die B1 in Richtung Vechelde. Im Einmündungsbereich am Raffturm kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei der Unfallaufnahme gab es widersprüchliche Angaben zu der Schaltung der Ampeln. Der 37-Jährige gab an, dass vor ihm ein silberner VW Golf gestanden hatte, der dann angefahren ist.

Zur Klärung der Ampelschaltung und des Unfallherganges wird insbesondere der unbekannte Fahrer oder Fahrerin des beschriebenen Autos sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531/476-3935 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell