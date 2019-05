Polizei Braunschweig

POL-BS: Lenkrad, Armaturenbrett und Airbag aus BMW ausgebaut und entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Leiferde 21./22.05.2019

Autodiebe demontierten Fahrzeugzubehör aus einem geparkten Pkw und entwendeten die einzelnen Bauteile.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffneten Unbekannte einen drei Jahre alten BMW, der am Fahrbahnrand in Leiferde geparkt stand, auf unbekannte Weise und ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen. Sie nahmen Teile der Verkleidung im Innenraum ab und bauten hochwertige Ausstattung aus.

Als der Eigentümer am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass nicht nur die vier Türgriffe und das Multifunktionslenkrad fehlten, sondern unter anderem auch das digitale Armaturenbrett, das Multimediasystem mit dem Navigationsgerät und der Schaltknauf.

Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug und wertet diese nun aus.

