POL-BS: Bedrohung an der Celler Straße - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig, Neustadt 15.05.2019, 16.30 Uhr

Als es zwischen drei Radfahrern zu einem lautstarken Streit kam, drohte eine von ihnen, das Opfer abzustechen. Zwei junge Frauen könnten den Vorfall beobachtet haben und wichtige Hinweise geben.

Bereits in der vergangenen Woche ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern, die mit ihren Fahrrädern auf der Celler Straße unterwegs waren.

Nachdem es schon zu lautstarken Beleidigungen gekommen war, hielten zwei von ihnen in Höhe der Straße Inselwall an dem dortigen Kiosk an. Der Beschuldigte schrie sein Opfer weiter an, drohte ihm und gestikulierte.

Zwei junge Frauen, die in der Nähe standen, müssen den Vorfall mitbekommen haben.

Die Polizei bittet diese Frauen und auch weitere Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder dem Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

