Polizei Braunschweig

POL-BS: Angetrunkener Mann attackiert Sanitäter

Braunschweig (ots)

10.05.2019, 09.55 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Während sie einem stark alkoholisierten Mann helfen wollten, wurde die Besatzung eines Rettungswagens von diesem angegriffen.

Die beiden Sanitäter im Alter von 30 und 36 Jahren waren am Freitagvormittag zunächst zu einer alkoholisierten Person am Herzogin-Anna-Amalia-Platz gerufen worden. Währenddessen fiel ihnen in unmittelbarer Nähe eine weitere angetrunkene Person auf, die plötzlich auf dem Boden lag und krampfte.

Nachdem sie den stark Alkoholisierten im Rettungswagen versorgten, schlug dieser plötzlich um sich und traf die beiden Helfer. Die gerufene Polizeistreife konnte den 39-jährigen betrunkenen Mann schließlich auf der Liege fixieren, so dass er zum Krankenhaus transportiert werden konnte.

Hier wurde dem Verdächtigen eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell