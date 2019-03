Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Aktion der Polizei und der Stadt Braunschweig - Testkäufe von Alkohol

Braunschweig (ots)

27./28.02.2019 Braunschweig, Stadtgebiet

Unmittelbar vor dem karnevalistischen Treiben führte die Polizei gemeinsam mit dem Zentralen Ordnungsdienst (ZOD) der Stadt Braunschweig Alkoholtestkäufe bezüglich der Einhaltung des Jugendschutzes durch.

Neben Supermärkten wurden auch Kioske und Tankstellen auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen überprüft.

So wurden am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 69 Geschäfte einer Kontrolle unterzogen. In 20 Fällen wurde an Jugendliche Alkohol herausgegeben.

Die Zahl der Verstöße ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht zurückgegangen. Waren es in vergangener Zeit ungefähr ein Drittel der Geschäfte, die Alkohol herausgaben, liegt der prozentuale Anteil bei den aktuellen Kontrollen bei 29 %.

Die Beauftragte für Jugendsachen bei der Polizei Braunschweig, Polizeihauptkommissarin Ines Fricke erklärt die Kontrollen zur so genannten fünften Jahreszeit so: "Alkohol spielt gerade in der Karnevalszeit bei Jugendlichen eine nach wie vor große Rolle und führt nicht selten zu peinlichen Situationen und Gewaltstraftaten"

"Die Zahl der Verstöße hat sich gegenüber früheren Kontrollen nur leicht verringert", bilanziert Claus Ruppert, Ordnungsdezernent der Stadt Braunschweig. "Deshalb werden wir - ergänzend zu unserer Präventionsarbeit - auch künftig gemeinsam überprüfen, ob die Jugendschutzbestimmungen in Braunschweig eingehalten werden."

Diejenigen, die den Alkohol an Jugendliche herausgegeben haben, müssen nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell