Polizei Braunschweig

POL-BS: Schoduvel rollt am Sonntag durch die Innenstadt - Informationen der Polizei

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

28.02.2019 Braunschweig

Die Polizei Braunschweig rüstet sich für den Einsatz rund um den Karnevalsumzug am kommenden Sonntag.

Mit konsequentem Einschreiten gegen Störungen, Videoüberwachungsmaßnahmen und zusätzlichen Einsatzkräften wird am Sonntag wieder für größtmögliche Sicherheit gesorgt. Mit dem Veranstalter, der Stadt Braunschweig und weiteren Beteiligten wurde das bewährte Konzept überprüft und in Details angepasst, um mögliche Gefährdungen und Beeinträchtigungen zu minimieren.

Eine Neuerung in diesem Jahr ist ein Glasbehältnisverbot, welches unter den so genannten Rathauskolonnaden am Bohlweg zwischen der Dankwardstraße und dem Langen Hof gilt. Der Zentrale Ordnungsdienst der Stadt und die Polizei werden hier die Einhaltung gezielt überwachen.

Wie in den vergangenen Jahren werden neben den üblichen Barrieren und Absperrgittern an der Strecke des "Schoduvel" auch zusätzliche massive Sperrungen im Nahbereich mit Hilfe von schweren Fahrzeugen und Containern aufgebaut.

Aufgrund der Sperrungen der Innenstadt stehen nur wenig Parkplätze zur Verfügung. Um größere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden bittet die Polizei daher die Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Neben mobilen Videoteams und den bekannten Standorten in der Innenstadt werden zusätzliche Videokameras im Bereich Europaplatz, Altstadtmarkt und Bohlweg/Georg-Eckert-Straße installiert.

Die Besucher sollten auf Verkleidungen und Gegenstände verzichten, die einen gefährlichen Eindruck erwecken könnten. Ferner bittet die Polizei, ein Auge auf die eigenen Rucksäcke und Taschen zu haben und nichts unbeaufsichtigt abzulegen.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat dar. Dieses sollte beachtet und daher darauf verzichtet werden.

Die Ausgelassenheit der Besucher am Umzug aber auch das Gedränge später in den Gaststätten wird gern von Taschendieben für ihre Taten genutzt. Deshalb sollte nur das Nötigste mit zum Umzug genommen werden. Wertsachen und Handys gehören in die Innentaschen.

Zuletzt erinnert die Polizei an das Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabakerzeugnissen an Minderjährige. Das gilt auch für E-Zigaretten sowie E-Shishas. Für Jugendliche unter 18 gilt Rauchverbot. Beamte sind zur Jugendschutzkontrolle an der Strecke und in der Innenstadt unterwegs.

Aktuelle Informationen der Polizei erhalten sie auch in den sozialen Netzwerken. Unter https://www.facebook.com/Polizei.Braunschweig/ , https://twitter.com/Polizei_BS und https://www.instagram.com/polizei.braunschweig/ wird der Einsatz am Sonntag begleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell