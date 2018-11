POL-BS: Gelegenheit genutzt - Aktentasche entwendet

Braunschweig (ots) - 28.11.2018, 17.30 Uhr Braunschweig, Husarenstraße

Überrascht wurde eine 39-jähriger Autofahrer am frühen Mittwochabend.

Der Mann hatte sich nach einem Geschäftstermin in sein geparktes Fahrzeug in der Husarenstraße gesetzt. Hier trug er einige Daten in sein Laptop ein, ehe er wegfahren wollte.

Eine unbekannte Person öffnete in diesem Moment die hintere Tür der Beifahrerseite und entwendete die Aktentasche, die sich auf der Rücksitzbank befunden hatte.

Der sichtlich überraschte Mann schaffte es aufgrund der Situation nicht, die Verfolgung aufzunehmen. Der Unbekannte, der ungefähr 175 cm groß war und eine graue Mütze und dunkle Bekleidung trug, verschwand in der Dunkelheit.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50,- Euro.

