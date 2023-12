POL-BO: Straßenbahn 306 beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Zwei Unbekannte haben am Montagabend, 4. Dezember, ein Matratzengeschäft in Bochum-Weitmar überfallen. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 18.20 Uhr betraten die Täter das Geschäft an der Hattinger Straße 371. Sie bedrohten eine Angestellte (57) mit einem Schlagstock und forderten die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, ...

