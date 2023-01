Herne (ots) - Nach dem Einbruch in eine Gaststätte in Herne haben Polizeibeamte am Silvestermorgen, 31. Dezember, einen dringend tatverdächtigen 51-Jährigen aus Herne festgenommen. Zeugen meldeten um kurz nach 8 Uhr, dass sich ein Einbrecher über ein Fenster Zugang zur Gaststätte an der Unser-Fritz-Straße 25 ...

