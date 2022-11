POL-BO: Autofahrerin (86) nach Kollision mit Straßenbahn verletzt

Herne (ots) - Nach einem Alleinunfall wurde ein 82-jähriger Herner schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Dienstagnachmittag, 8. November, gegen 16.55 Uhr, befuhr der Senior in Herne die Schillerstraße in Richtung Sodinger Straße. In Höhe der Hausnummer 63 kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Seitenrand geparkten Wohnmobil. Dieses wurde durch den Zusammenstoß ...

mehr