POL-BO: "Sicher unterwegs mit dem Rollator" - Aktionstag in Bochum-Ehrenfeld

Bochum (ots) - Am gestrigen 12. April, gegen 16.30 Uhr, kam es in Bochum auf der Wuppertaler Straße zu einem schweren Unfall. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Sprockhövel fuhr auf der Wuppertaler Straße in Richtung Hattinger Straße. Nach bisherigem Stand fuhr der Mann im Kreuzungsbereich zur Welperstraße aufgrund eines internistischen Notfalls über eine rote Ampel und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Vor ...

mehr