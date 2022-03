POL-BO: POL-BO: Bochum, Frontal-Zusammenstoß zweier PKW endet im Krankenhaus

Polizei Bochum

Ein Verkehrsunfall in Bochum-Gerthe endete am Sonntag, 27. März, für zwei Unfallbeteiligte im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann mit dem PKW eines Pflegedienstes die Kirchharpener Straße in nördliche Richtung, als er gegen 9.06 Uhr kurzer hinter der Einfahrt zum Parkplatz des Gerther Friedhofs aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte der vermeintliche Unfallverursacher frontal mit dem Auto einer 71-jährigen Frau. Beide Verkehrsteilnehmer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Angaben eines Angehörigen erlitt die 71-jährige PKW-Führerin Verletzungen/Brüche im Brustkorbbereich und werde für mindestens 24 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Lebensgefahr bestand nicht. Der 28-jährige Unfallfahrer konnte das Krankenhaus kurze Zeit später wieder verlassen, eine Überprüfung auf den Konsum von Betäubungsmitteln verlief negativ. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abtransportiert werden mussten. Die Kirchharpener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen dem "Kornweg" und der Straße "Am Knick" bis ca. 12.05 Uhr gesperrt.

