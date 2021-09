Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (85) in Herne beraubt

Herne (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es am gestrigen 28. September in Herne. Eine 85-jährige Hernerin war gegen 15 Uhr auf dem Friedhof an der Horststraße unterwegs.

Hier wurde sie plötzlich von einem unbekannten Kriminellen zu Boden geschubst. Anschließend entwendete der Täter ihr die Geldbörse und flüchtete.

Glücklicherweise blieb die Seniorin unverletzt.

Beschrieben wurde der Flüchtige als circa 30 Jahre alt, 180 cm groß und mit sportlicher Statur. Er wirkte gepflegt, hatte blonde Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeanshose und ein mintfarbenes Polohemd.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell