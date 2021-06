Polizei Bochum

POL-BO: Kollision mit Hauswand- Zwei Personen bei Unfall verletzt

Witten (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 29. Juni in Witten-Buchholz. Zwei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt.

Was war passiert? Eine 74-jährige Wittenerin fuhr gegen 17 Uhr auf der Straße "Im Röhrken" in Richtung "Am Friedhof". Im Bereich Zedernweg wollte sie einparken, verlor jedoch aus noch ungeklärtem Grund die Kontrolle über ihren Pkw. Dabei durchbrach sie mit ihrem Fahrzeug eine kleine Gartenmauer, überquerte einen Wiesenbereich und kam erst an einer Hauswand zum Stehen. Die Fahrerin sowie ihr 78-jähriger Wittener Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Beide mussten durch Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hattinger Krankenhaus gebracht werden. Ein zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Auto befindliches Kleinkind (3) blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Pkw wurde bei der Kollision stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch an der Hauswand entstand erheblicher Schaden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell