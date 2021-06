Polizei Bochum

POL-BO: Vermissen Sie Ihren schwarzen Außenspiegel? Dann melden Sie sich!

Bochum (ots)

Es kommt hin und wieder vor, das man etwas verliert - etwa den Mut, die Fassung ... oder einen Außenspiegel. Wird ein solcher Spiegel dann in der Nähe eines beschädigten Autos gefunden, liegt der Verdacht nahe, dass das Bauteil nicht einfach während der Fahrt abgefallen ist, sondern während eines Unfalls abhandenkam.

Noch haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariates diesen Sachverhalt vom Mittwoch, 9. Juni, nicht aufgeklärt. Zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr wurde ein an der Leckwackerstraße 14 in Bochum-Linden geparkter Kleinwagen (Fahrtrichtung Langenberger Straße) beschädigt. In der Nähe des Unfallorts fanden die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme einen schwarzen Außenspiegel eines Fords, der offenbar dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin gehört.

Um den Ablauf des Unfalls besser nachvollziehen zu können, bitten die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats den Besitzer des Spiegels sowie Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 zu melden.

