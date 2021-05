Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Abbiegen: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag, 25. Mai, in Herne-Baukau sucht die Polizei Zeugen, um den genauen Hergang rekonstruieren zu können.

Eine 29-jährige Autofahrerin aus Bochum war gegen 15 Uhr auf der A 42 in Richtung Dortmund unterwegs. An der Anschlussstelle Baukau verließ sie die Autobahn in, um anschließend nach links auf den Westring in Richtung Recklinghausen abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Autofahrer aus Herne, der gerade auf dem Westring in Richtung Herne-Mitte unterwegs war.

Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden.

Das Auto der 29-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 1.500 Euro entstanden.

Während die 29-Jährige ausgesagt hat, bei Gelb gefahren zu sein, gab der 53-Jährige an, dass seine Ampel Grün gezeigt hat.

Um den Ablauf des Unfalls besser nachvollziehen zu können, bitten die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 zu melden.

