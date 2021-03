POL-BO: Unfall in Ehrenfeld: Radfahrer (58) wird schwer verletzt

Polizei Bochum

Unfall in Ehrenfeld: Radfahrer (58) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein 58-jähriger Radfahrer aus Bochum am Freitagmittag, 26. März, bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Ehrenfeld.

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Bochum war gegen 12.35 Uhr auf der Erlenstraße in Richtung Graffring unterwegs. Um den Gegenverkehr an einer Engstelle passieren zu lassen, fuhr sie in eine Grundstückseinfahrt. Als sie schließlich zurücksetzte, um ihre Fahrt fortzusetzen, prallte der von hinten kommende Radfahrer auf das Heck ihres Fahrzeugs. Durch den Aufprall barst die Heckscheibe, der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er trug einen Schutzhelm, was womöglich Schlimmeres verhinderte.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 58-jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

