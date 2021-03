Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher (20) auf frischer Tat festgenommen

Bochum (ots)

Am heutigen 11. März, gegen 4.50 Uhr, kam es in Bochum am Harpener Feld zu einem Einbruch auf ein Firmengelände.

Nach bisherigem Stand überkletterte ein 20-jähriger Bochumer einen Zaun zum Gelände und brach dort anschließend mehrere Lagerräume und Baucontainer auf. Dabei löste er einen Alarm aus.

Durch eingesetzte Beamte der Polizeiwache Langendreer konnte der junge Mann noch vor Ort festgenommen werden.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.

