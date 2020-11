Polizei Bochum

POL-BO: Auf dem Dachboden gestellt: Zivilpolizisten nehmen Einbrecher (40) fest

BochumBochum (ots)

Auf frischer Tat haben Zivilpolizisten des Herner Einsatztrupps (ET) einen Einbrecher in Herne-Holsterhausen gestellt und festgenommen. Ein Zeuge hatte den entscheidenden Hinweis gegeben.

Die Tat hat sich am Donnerstag, 26. November, ereignet. Ein Zeuge berichtete gegen 13 Uhr über den Polizeinotruf "110", dass sich ein Einbrecher gerade über einen Balkon Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Haberstraße verschaffte. Zivilpolizisten umstellten die Wohnung wenig später und bemerkten den Täter am Fenster.

Über den Balkon betraten die Beamten die Wohnung, die vollständig durchsucht war. Doch der Täter war bereits ins Dachgeschoss des Hauses geflüchtet. Die Zivilpolizisten folgten ihn und nahmen ihn fest.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 40-Jährigen aus Bulgarien. Er wird im Laufe des Freitags vorgeführt.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell