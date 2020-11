Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Einbrecherinnen (19,22) festgenommen!

BochumBochum (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen sind zwei Frauen in Bochum festgenommen worden. Sie stehen im dringenden Verdacht mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Ein Anwohner der Richardstraße hörte am Freitagvormittag, 30. November, verdächtige Geräusche an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Als er gegen 11.05 Uhr die Eingangstür öffnete, liefen zwei ihm unbekannte Frauen mit Werkzeug in der Hand davon. An der Eingangstür stellte der Zeuge eine frische Beschädigung fest und nahm sofort die Verfolgung auf. Zeitgleich alarmierte er die Polizei.

Aufgrund der ständigen Ortsangaben des Zeugen konnten die Polizisten auf der Präsidentstraße die beiden weiblichen Personen antreffen und vorläufig festnehmen. Das Werkzeug versuchten sie vergeblich unter einem geparkten Auto zu verstecken.

Die beiden Frauen aus Südosteuropa (19 und 22 Jahre alt) stehen im dringenden Tatverdacht zwei weitere Einbrüche, an der Richardstraße sowie an der Castroper Straße, begangenen zu haben.

Hierzu dauern die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 13 weiter an.

