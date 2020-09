Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Handy aus Fahrradhalterung geklaut - Besitzer beobachtet die Tat, stellt den Dieb und wird dabei verletzt

Herne (ots)

In den frühen Abendstunden des 11. September (Freitag) hielt sich ein Kunde (60) in dem Supermarkt an der Herner Straße 31 in Wanne auf und erledigte seine Einkäufe.

Als der Herner gegen 18.15 Uhr an der Kasse stand, beobachtete er, wie sich eine männliche Person an seinem vor dem Geschäft abgestellten Fahrrad zu schaffen machte.

Der Mann entfernte gezielt das Handy des 60-Jährigen, das dieser versehentlich in der Lenkerhalterung stecken gelassen hatte und rannte damit davon.

Zusammen mit mehreren Zeugen nahm der Herner sofort die Verfolgung des Handydiebs auf - mit Erfolg!

Noch auf dem Parkplatz konnte der Mann gestellt werden. In dem Gerangel stieß der Dieb den 60-Jahrigen allerdings zu Boden.

Wenig später trafen die Polizeibeamten an der Örtlichkeit ein und nahmen den tatverdächtigen Mann (28) in Gewahrsam.

Der einschlägig polizeibekannte Herner teilte den Polizisten mit, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein auf der Wache durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die leichten Verletzungen des Opfers noch auf dem Parkplatz des Supermarktes.

Das Handy, die Brille sowie Bekleidungsstücke des 60-Jährigen wurden bei dem Vorfall beschädigt.

Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern im Herner Kriminalkommissariat 35 an.

